Армия Румынии ввела в строй американскую систему противодействия дронам Merops.

Министерство обороны Румынии сообщило о завершении интеграции системы противодействия беспилотникам Merops, переданной Соединёнными Штатами в рамках двустороннего стратегического партнёрства.

Система уже введена в эксплуатацию и включена в оборонный контур румынской армии, сообщает g4media.ro

Заявление румынского Минобороны прозвучало на фоне роста числа случаев проникновения российских дронов в воздушное пространство страны. Последний подобный инцидент завершился попаданием беспилотника в жилой дом в городе Галаце, в результате чего пострадали два человека.

По данным ведомства, Румыния уже использует истребители F-16 для перехвата дронов, однако подобные операции остаются сложными из-за риска применения вооружения в густонаселённых районах.

Перед вводом в эксплуатацию система Merops прошла этапы тестирования, оценки и оперативной проверки.

Генеральный штаб вооружённых сил Румынии заявил, что постоянно адаптирует систему наблюдения и защиты воздушного пространства для повышения уровня реагирования и безопасности населения.

Merops представляет собой технологическое решение на основе алгоритмов искусственного интеллекта, предназначенное для обнаружения, сопровождения и нейтрализации малогабаритных воздушных целей на низких высотах.

По данным Минобороны, внедрение системы усиливает возможности армии по выявлению и противодействию угрозам со стороны беспилотников, дополняя уже существующие меры защиты воздушного пространства.

«Армия Румынии продолжает развивать и модернизировать возможности противовоздушной обороны и борьбы с беспилотными системами в тесной координации с союзниками и партнёрами, чтобы эффективно отвечать на современные вызовы безопасности и обеспечивать защиту граждан и территории страны», — говорится в сообщении Минобороны Румынии.