Глава МИД Румынии: инцидент с дроном РФ является поводом для применения статьи 4 НАТО.

Заявление Цою приводит Digi 24, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, нужно ли активировать статью 4 договора о НАТО, глава МИД Румынии сказала, что "это инструмент, которым Румыния может воспользоваться".

"Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждений возможностей, которые у нас есть на данный момент", – отметила она.

На вопрос, будет ли созвано заседание Совета национальной безопасности по поводу этого инцидента с дроном, и разговаривала ли она с президентом Никушором Даном об этом заседании, Цою ответила, что обсуждения ведутся.

"Президент должен сделать необходимые заявления в течение сегодняшнего дня. Прерогативой президента является созыв Совета национальной безопасности (CSAT) и, соответственно, информирование об этом широкой общественности. И я, и министр обороны находимся в постоянном контакте как с президентом, так и с премьер-министром и союзниками. Генеральный секретарь НАТО также получил всю эту информацию", – сказала Цою.

Она также заявила, что посол России в Румынии был вызван в четверг в Министерство иностранных дел "в качестве ответа Румынии на заявления, сделанные Российской Федерацией относительно миссий, присутствующих на территории Украины".

В ответ на вопрос, будет ли в пятницу вызван российский посол после этого инцидента с дроном, Цою ответила: "Мы вернемся к этому вопросу в течение сегодняшнего дня с ответами на дипломатическом уровне".

Статья 4 Североатлантического договора обязывает государства-члены НАТО проводить совместные консультации, когда, по мнению любого из них, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности страны-союзника.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуированы.

МИД Румынии назвал падение дрона в городе Галац "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России.