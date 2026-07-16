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16 Июля 2026, 22:40
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Apple неожиданно перенесла выпуск нового самого дешевого iPad

Apple перенесла выпуск нового базового iPad как минимум на первый квартал 2027 года, хотя ранее ожидалось, что устройство выйдет до конца текущего года.

Apple неожиданно перенесла выпуск нового самого дешевого iPad.
Apple неожиданно перенесла выпуск нового самого дешевого iPad.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, передает macrumors.com

По его данным, главным изменением новой модели станет более производительный процессор, тогда как существенных изменений в дизайне не ожидается. Базовый iPad сохранит LCD-дисплей, тогда как следующий iPad mini, по слухам, получит OLED-экран.

Ранее Гурман сообщал, что планшет оснастят чипом A18, однако журналист Macworld Филипе Эспозито утверждает, что устройство получит процессор A19. В обоих случаях планшет сможет поддерживать функции Apple Intelligence, поскольку оба чипа предусматривают минимум 8 ГБ оперативной памяти. Текущий базовый iPad оснащен процессором A16 и 6 ГБ оперативной памяти.

В прошлом месяце Apple повысила стартовую стоимость базового iPad по всему миру. В США цена устройства выросла с $349 до $449.

По информации Гурмана, в ближайших планах компании также значатся новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Air, а также обновленные iPad Pro.

Источник
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