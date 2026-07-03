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3 Июля 2026, 22:05
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Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом

Антверпенский всемирный алмазный центр, который официально представляет и координирует весь алмазный сектор Бельгии, передал Дональду Трампу золотой перстень в честь 250-летия независимости США.

Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом.
Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом.

Стоимость перстня может составлять от $25 тыс. до $35 тыс., передает apnews.com

Перстень, который назвали «Freedom 250», изготовлен антверпенским ювелиром Давидом Готлибом из золота 18 карат. Изделие украшено 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и 6 рубинами. Из драгоценных камней на перстне выложен орел, который держит щит и оливковую ветвь, цифры «250» и фраза «250 лет США». Внутри на перстне выгравирована надпись: «Изготовлено в Антверпене для Дональда Джона Трампа».

Антверпенский алмазный центр передал перстень послу США в Бельгии Биллу Уайту, чтобы тот вручил его президенту Трампу. 

«Пусть это кольцо послужит долговечным напоминанием о том, что настоящее партнерство, подобно изысканным природным алмазам, формируется под давлением, выдерживает испытание временем и сверкает тем ярче, чем больше в нем доверия»,— заявил по этому поводу глава AWDC Исидор Мёрсель. 

Дональд Трамп, по данным AP, пока еще не получил этот подарок. В своем видеосообщении он выразил «особую благодарность» своим друзьями из Антверпена за великолепное кольцо.

Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом

Источник
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