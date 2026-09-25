Американские телеканалы прекратили бойкот Белого дома.

Крупнейшие американские телеканалы возобновили работу телевизионного пула Белого дома после нескольких дней бойкота, объявленного из-за запрета Дональда Трампа на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico.

В пятницу телеканалы впервые за время визита председателя КНР Си Цзиньпина показали в прямом эфире его прибытие в Белый дом и последующие мероприятия с участием президента США, передает reuters.com

CNN, ABC, CBS, Fox News и NBC совместно оплачивают работу телевизионного пула и по очереди обеспечивают видеосъемку мероприятий президента, передавая кадры другим СМИ. После того как Трамп 18 сентября запретил CNN, MS NOW и Politico работать в Белом доме, остальные телеканалы отказались подменять CNN в пуле. Из-за бойкота не было телевизионной съемки первых двух дней визита Си Цзиньпина.

В пятницу пул показал прибытие Си в Белый дом, где Трамп принимал китайского лидера на чай, а затем поездку президентов в Национальный архив США, где хранится Конституция. Во время встречи Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о Китае, Иране и своем запрете на доступ СМИ, однако позднее поблагодарил прессу за «очень справедливое» освещение.

Бойкот прекратился после того, как федеральный судья Тимоти Келли обязал администрацию Трампа временно восстановить доступ CNN, MS NOW и Politico в Белый дом. Судья пришел к выводу, что запрет, вероятно, нарушает Конституцию. Разбирательство при этом продолжается: решение о возвращении журналистов носит временный характер, а основная часть иска трех СМИ пока не рассмотрена. Reuters отмечает, что американское законодательство ограничивает возможность властей лишать СМИ доступа из-за содержания их публикаций или позиции редакции.

Накануне восстановление доступа проходило со сбоями. Утром 24 сентября сотрудники Секретной службы не пропустили в Белый дом нескольких журналистов CNN, MS NOW и Politico, несмотря на уже вынесенное постановление суда. Через несколько часов представителей всех трех редакций все же допустили на территорию.

Позднее CNN и MS NOW заявили, что их корреспондентов и продюсеров не пустили на освещение государственного обеда Трампа и Си Цзиньпина. Из-за этого остальные телеканалы продолжили бойкот, и телепул не снимал мероприятие. Прямая трансляция велась только на YouTube-канале Белого дома.

Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico работать в Белом доме, обвинив их в распространении «фейковых новостей». Три редакции подали совместный иск, заявив, что запрет нарушает гарантированные Первой поправкой свободу слова и свободу прессы, а также право на надлежащую правовую процедуру.