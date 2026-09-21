Крупнейшие телеканалы США приостанавливают освещение деятельности Трампа.

Крупнейшие телеканалы США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News – объявили, что приостанавливают освещение мероприятий с участием американского президента Дональда Трампа.

Заявление последовало после того, как Трамп отказал нескольким СМИ в доступе в Белый дом, передает eurointegration.com.ua

Члены телевизионного пула объявили в понедельник, что договорились приостановить совместное освещение деятельности Трампа после того, как он запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, являющегося членом пула, а также MS NOW и Politico, обвинив эти СМИ в распространении "фейковых новостей".

"Общественность жизненно заинтересована в получении точной, независимой информации о своём правительстве. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность СМИ только потому, что ей не нравится их освещение событий", – говорится в совместном заявлении.

Члены телевизионного пула поочередно путешествуют с Трампом и освещают его мероприятия в Белом доме, соглашаясь делиться видеоматериалами, фотографиями, аудиозаписями и цитатами с этих событий с другими представителями СМИ.

Такая практика существует в США уже почти столетие – начиная со времен президентства Франклина Делано Рузвельта. Репортеры пула обеспечивали прямые трансляции таких событий, как убийство президента Джона Ф. Кеннеди и террористические атаки 11 сентября.

В понедельник по ротационному принципу именно журналисты телеканала CNN должны были освещать участие Трампа в Генеральной Ассамблее ООН. Остальные члены пула заявили, что не заменят CNN на этом мероприятии, фактически лишив независимые СМИ возможности транслировать прямые видеоматериалы о деятельности президента в Нью-Йорке.