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meduza.io logomeduza
24 Сентября 2026, 12:21
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Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Судья Тим Келли счел, что запрет Трампа, скорее всего, нарушает Конституцию США и заблокировал его на 14 дней. Разбирательство по делу продолжится.

Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico.
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico.

Неделю назад президент США обвинил журналистов этих изданий в распространении фейковых новостей и запретил им посещать Белый дом. Все три издания подали совместный иск в суд. В нем утверждается, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова и прессы, а также лишает журналистов предусмотренной законом возможности обжаловать решение, пишет meduza.io со ссылкой на reuters.com

Минюст США объяснял запрет Трампа соображениями национальной безопасности. Однако суд этот аргумент не принял: в материалах дела нет подтверждений того, что допуск журналистов может создать такую угрозу (к тому же письма с разъяснениями причин были разосланы только после подачи иска). Сам Трамп объяснял запрет не вопросами безопасности, а публикацией фейковых новостей.

В поддержку CNN, MS NOW и Politico выступили организации по защите свобод прессы и десятки СМИ. Они выпустили совместное заявление о том, что лишение журналистов доступа в Белый дом из-за редакционной точки зрения противоречит практике Верховного суда. Документ подписали, в том числе, Reuters, The Washington Post и Fox News.

Четыре крупнейших американских телесети (ABC, CBS, NBC, Fox News), которые вместе с СNN входят в телевизионный пул Белого дома, из солидарности отказались освещать мероприятия с участием Дональда Трампа.

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Источник
meduza.io logomeduza
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