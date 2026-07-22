Американские стратосферные микрошары над Польшей: НАТО испытывает технологии будущего.

Объекты, которые вскоре можно будет наблюдать в польском небе, являются элементом подготовки Американского многодоменного командования в Европе, проводимой в рамках укрепления интероперабельности с НАТО.

Эти учения вписываются в концепцию действий, то есть объединения различных областей ведения операций в единую систему: от сухопутных войск и авиации до космического и киберпространства. Польша уже много лет остается в этом контексте ключевым партнером Альянса, участвуя во множестве учений, развивающих сотрудничество на восточном фланге, передает euronews.com

Микростратосферные аэростаты над Польшей. НАТО тестирует новые возможности

Как сообщили в пресс-релизе Оперативного командования видов Вооруженных сил, на рубеже июля и августа в отдельных регионах Польши пройдут полеты американских микростратосферных аэростатов. Это беспилотные воздушные платформы, используемые, в частности, для выполнения военных задач, прежде всего связанных с наблюдением и разведкой.

Учения призваны испытать новые технологии обнаружения и связи, которые в будущем могут поддерживать многодоменные операции (Multi-Domain Operations – MDO).

Что именно представляют собой такие операции? Это современная концепция ведения боевых действий, предполагающая тесное взаимодействие различных видов вооруженных сил. Сухопутные войска, авиация, военно-морские силы, а также подразделения, действующие в киберпространстве и космическом пространстве, обмениваются информацией, координируют действия и совместно реагируют на угрозы. Такой подход позволяет быстрее принимать решения и повышать эффективность действий на современном поле боя.

Что такое микростратосферные аэростаты

Микростратосферные аэростаты, обозначаемые как Micro High-Altitude Balloons (Micro-HAB), представляют собой высокотехнологичные воздушные платформы, используемые для проведения различных видов исследований и испытаний. Их применяют, в частности, для анализа химического состава атмосферы, мониторинга климата и метеорологических явлений, а также для проверки космических технологий и телекоммуникационных систем (например, их используют для обеспечения доступа в Интернет труднодоступных районов мира).

Однако эти платформы находят и широкое военное и оборонное применение. В этой сфере они позволяют тестировать технологии обнаружения и связи, а также проверять работу передовых систем наблюдения. В рамках нынешних мероприятий армия США дополнительно изучает, каким образом микростратосферные аэростаты могут поддерживать и координировать операции, одновременно ведущиеся на суше, в воздухе, в космическом пространстве и даже в киберпространстве.

Это не первый случай появления подобных платформ в Европе. В апреле 2026 года с их использованием прошли учения Arcane Thunder 26, проводившиеся одновременно в Польше, Германии и Соединенных Штатах. В мае, в свою очередь, состоялись испытания в регионе Балтийского моря: платформы стартовали в Швеции, а затем были возвращены на территорию Латвии.

Военные призывают не трогать обломки микростратосферных аэростатов

Хотя Оперативное командование видов Вооруженных сил заверяет, что эти действия не представляют угрозы для жителей и не повлияют на повседневную жизнь, в случае обнаружения фрагментов платформ не следует их трогать или пытаться самостоятельно обезопасить. Как подчеркивается, о такой находке необходимо сообщить соответствующим службам.

Сами микростратосферные аэростаты не представляют угрозы, однако используемые в оборонных целях платформы могут содержать электронные компоненты, системы питания или другие узлы, требующие специального обращения. Нельзя исключать и потенциального воздействия некоторых элементов на окружающую среду.

Пока неизвестно, в какие именно дни и над какими регионами Польши можно будет наблюдать микростратосферные аэростаты. Не сообщается также, как долго продлятся запланированные учения.