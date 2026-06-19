theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
delo.ua logodelo
19 Июня 2026, 19:39
1 122
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Акции SpaceX упали после ажиотажа вокруг исторического IPO

Акции компании SpaceX снизились более чем на 6% на торгах.

Акции SpaceX упали после ажиотажа вокруг исторического IPO.
Акции SpaceX упали после ажиотажа вокруг исторического IPO.

Ажиотаж после недавнего первоначального публичного размещения, который ненадолго вывел ракетно-технологическую империю Илона Маска в пятерку самых дорогих компаний мира, начал утихать, передае delo.ua со ссылкой на reuters.com

К закрытию торгов падение акций составило 6,5%, остановившись на отметке 178,50 доллара, после снижения почти на 5% во время предыдущей сессии. Несмотря на это, текущая стоимость бумаг все еще остается более чем на 30% выше стартовой цены размещения, которая составляла 135 долларов. Из-за этого падение рыночной капитализации компании, достигавшей 2,52 триллиона долларов, сократилось более чем на 150 млрд долларов.

Как отмечают финансовые аналитики, учитывая исторические масштабы этого IPO и стремительный начальный рост, фиксация прибыли инвесторами является вполне ожидаемым явлением. Коррекция рынка затронула и другие американские космические предприятия. В частности, бумаги Rocket Lab и Planet Labs просели примерно на 3%, в то время как акции AST SpaceMobile и Intuitive Machines упали на 7% и 3% соответственно.

По данным аналитической компании Vanda Research, розничные инвесторы агрессивно скупали акции SpaceX в течение первых трех сессий после выхода на биржу, обеспечив чистый приток капитала на сумму свыше 300 млн долларов. Однако уже в четверг активность существенно снизилась. Портфельные менеджеры предупреждают, что из-за относительно небольшого объема акций в свободном обращении и сверхвысокой оценки бизнеса инвесторам следует готовиться к длительной волатильности на начальном этапе жизни SpaceX как публичной компании.

Оценка стоимости компании превысила 2 триллиона долларов после ее дебюта на бирже Nasdaq на прошлой неделе. Стремительный рост первых дней сменился падением, когда инвесторы начали более тщательно анализировать, оправдана ли столь высокая капитализация, учитывая очень затратную стратегию компании в сфере искусственного интеллекта.

В частности, компания официально объявила о покупке за 60 млрд долларов в акциях стартапа Anysphere, создавшего популярный ИИ-ассистент для программирования Cursor. Этот шаг направлен на завоевание позиций на рынке корпоративных инструментов искусственного интеллекта. Кроме того, по данным источников, банкиры SpaceX уже готовят встречи с инвесторами для обсуждения выпуска облигаций минимум на 20 млрд долларов, чтобы профинансировать дальнейшую масштабную экспансию в области ИИ.

Источник
delo.ua logodelo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте