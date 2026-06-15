Капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже.

Акции аэрокосмической компании SpaceX стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq.

Этот скачок увеличил рыночную стоимость предприятия до 2,1 триллиона долларов, что сделало SpaceX шестой по стоимости компанией в США и официально превратило Илона Маска в первого в мире триллионера, передает delo.ua со ссылкой на reuters.com

Первичное публичное размещение акций SpaceX привлекло рекордные 75 миллиардов долларов, что более чем вдвое превысило предыдущий исторический рекорд саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году.

Во время первой торговой сессии инвесторы раскупили более 510 миллионов акций на общую сумму около 84 миллиардов долларов, несмотря на то, что аэрокосмический гигант в настоящее время убыточен и генерирует лишь часть прибыли по сравнению с другими триллионными IT-гигантами.

Торги стартовали по цене 150 долларов за акцию (при начальной цене размещения 135 долларов) и закрылись на отметке 160,95 доллара. Благодаря этому SpaceX обошла по капитализации полупроводникового гиганта Broadcom и вплотную приблизилась к корпорации Amazon, чья стоимость составляет 2,6 триллиона долларов.

Торговый запуск прошел без технических сбоев, а по новым ускоренным правилам Nasdaq компанию привлекут к индексу Nasdaq 100 уже через месяц, что обеспечит дополнительный приток капитала от пассивных индексных фондов и ETF.