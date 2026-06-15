theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
delo.ua logodelo
15 Июня 2026, 23:11
7 300
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже

Акции аэрокосмической компании SpaceX стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq.

Капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже.
Капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже.

Этот скачок увеличил рыночную стоимость предприятия до 2,1 триллиона долларов, что сделало SpaceX шестой по стоимости компанией в США и официально превратило Илона Маска в первого в мире триллионера, передает delo.ua со ссылкой на reuters.com

Первичное публичное размещение акций SpaceX привлекло рекордные 75 миллиардов долларов, что более чем вдвое превысило предыдущий исторический рекорд саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году.

Во время первой торговой сессии инвесторы раскупили более 510 миллионов акций на общую сумму около 84 миллиардов долларов, несмотря на то, что аэрокосмический гигант в настоящее время убыточен и генерирует лишь часть прибыли по сравнению с другими триллионными IT-гигантами.

Торги стартовали по цене 150 долларов за акцию (при начальной цене размещения 135 долларов) и закрылись на отметке 160,95 доллара. Благодаря этому SpaceX обошла по капитализации полупроводникового гиганта Broadcom и вплотную приблизилась к корпорации Amazon, чья стоимость составляет 2,6 триллиона долларов.

Торговый запуск прошел без технических сбоев, а по новым ускоренным правилам Nasdaq компанию привлекут к индексу Nasdaq 100 уже через месяц, что обеспечит дополнительный приток капитала от пассивных индексных фондов и ETF.

Источник
delo.ua logodelo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте