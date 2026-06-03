Politico: Венгрия больше не будет блокировать заявку Украины на членство в ЕС.

Один из дипломатов поделился, что послы ЕС окончательно сформулируют свою позицию по вопросу об открытии первого кластера для Украины и Молдовы к концу этой недели после того, как Украина представит свои планы внутренних реформ, а также решит вопрос о нацменьшинствах. По словам собеседников издания, открытие первого переговорного кластера предварительно запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге 15 июня, пишет unian.net

Венгерский чиновник отметил, что по поводу открытия переговорых кластеров для Украины пока никакого решения принято не было.

"Переговоры продолжаются. Никакого соглашения достигнуто не было", - рассказал он.

Один из дипломатов сообщил журналистам, что в ходе встречи 1 июня украинская сторона заверила европейских партнеров в том, что она может скоро решить большинство вопросов, изложенных в 11-пунктном плане, первоначально подготовленном при правительстве экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Не все требования Венгрии могут быть удовлетворены немедленно, но дипломат добавил, что одобрение Будапешта не зависит от принятия нового законодательства в Украине.

Собеседники издания рассказали, что новое правительство Венгрии готово снять вето после встречи между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих в Украине.

Один из источников отметил, что переговоры о членстве Украины в ЕС активизировались после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетил Брюссель и встретился с высшими должностными лицами Евросоюза, чтобы обсудить, как разблокировать 16,4 млрд евро замороженных средств ЕС.

В издании напомнили, что открытие переговорных кластеров требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС. Любая страна может заблокировать процесс на любом этапе, выступив против.