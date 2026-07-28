Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу.

Контракт с 54-летним французским специалистом рассчитан до 2030 года.

Об этом сообщается в социальных сетях национальной команды.

На этом посту он сменил Дидье Дешама, руководившего сборной с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2018), а также стала серебряным призером мирового (2022) и европейского (2016) первенств.

В составе сборной Франции Зинедин Зидан выиграл чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000). В 1998 году он стал обладателем «Золотого мяча». В качестве тренера француз возглавлял мадридский «Реал» (2016–2018, 2019–2021). Команда трижды выиграла Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.