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13 Июня 2026, 17:30
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У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ

У футболистов сборной Англии украли бутсы из фургона, в котором они ехали на тренировочную базу в Канзас-Сити.

У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ.
У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ.

 Об этом сообщает издание Daily Mail

Согласно опубликованной информации, злоумышленники также похитили футбольные мячи и тренировочное оборудование, среди которого оказалось оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Кража произошла во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити.

Во Флориде национальная английская команда готовилась к чемпионату мира. В рамках сбора английские футболисты провели три матча и обыграли Новую Зеландию, Коста-Рику и местный клуб «Майами Юнайтед».

Свой первый матч на групповом этапе английская команда проведет со сборной Хорватии 17 июня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Источник
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