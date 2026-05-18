18 Мая 2026, 11:47
Житель Кишинева получил 25 лет тюрьмы за убийство, кражи и стрельбу в полицейского

Суд Кишинева приговорил 48-летнего мужчину к 25 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений.

Его признали виновным в умышленном убийстве, серии квартирных краж, хищении и незаконном хранении оружия, а также в покушении на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщила прокуратура муниципия Кишинев, пишет rupor.md

Серия преступлений началась в декабре 2024 года в Новоаненском районе. Тогда обвиняемый проник во двор частного дома в селе Кетросу и обокрал автомобиль, припаркованный в гараже. Добычей злоумышленника стали молдавские леи и иностранная валюта на общую сумму 80 720 леев.

Весной 2025 года преступник переключился на столицу, где совершил убийство. В ночь на 15 апреля он залез в дом к жительнице Кишинева и выстрелил ей в голову. Женщина скончалась на месте. Обыскав вещи убитой, мужчина забрал из ее сумки 86 000 леев и скрылся. В том же месяце он проник в другое кишиневское жилье, откуда вынес золотые украшения и деньги, нанеся владельцам ущерб в 117 432 лея. Кроме того, из сейфа в этом доме он украл пистолет.

Задержать преступника удалось в середине мая 2025 года. Полицейский поймал его с поличным во время очередной кражи. Пытаясь сбежать и уйти от ответственности, мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону стража порядка. Нападавшему не удалось убить полицейского — сотрудник правоохранительных органов остался жив.

Прокуратура отмечает, что вынесенный судом приговор еще может быть обжалован в вышестоящих инстанциях, поэтому до окончательного решения суда мужчина официально считается невиновным.

Источник
