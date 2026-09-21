Три молдавских спортсмена стали чемпионами мира по пляжной борьбе.

Три спортсмена из Республики Молдова завоевали золотые медали по борьбе на Всемирном университетском чемпионате по пляжным видам спорта, который прошел в городе Фигейра-да-Фош в Португалии.

Молдова заняла первое место в соревнованиях по пляжной борьбе, впервые включенных в программу Всемирного университетского чемпионата по пляжным видам спорта, передает moldpres.md

Чемпионами мира стали Ион Берги в весовой категории до 70 кг, Габриел Ожог в категории до 80 кг - оба студенты Государственного университета Молдовы, а также Траян Кэпэцынэ в категории до 90 кг, студент Технического университета Молдовы.

По возвращении в страну наших спортсменов в аэропорту встретили члены семьи, друзья и коллеги.

«Поздравляем наших спортсменов с полученными результатами. Три золотые медали и первое место Республики Молдова демонстрируют талант, трудолюбие и настойчивость нашей молодежи», - отметил госсекретарь Министерства образования и исследований Серджиу Гурин.

Всемирный университетский чемпионат прошел в городе Фигейра-да-Фош в Португалии и собрал спортсменов из 31 страны.