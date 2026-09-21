theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
21 Сентября 2026, 16:10
67
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Три молдавских спортсмена стали чемпионами мира по пляжной борьбе

Три спортсмена из Республики Молдова завоевали золотые медали по борьбе на Всемирном университетском чемпионате по пляжным видам спорта, который прошел в городе Фигейра-да-Фош в Португалии.

Три молдавских спортсмена стали чемпионами мира по пляжной борьбе.
Три молдавских спортсмена стали чемпионами мира по пляжной борьбе.

Молдова заняла первое место в соревнованиях по пляжной борьбе, впервые включенных в программу Всемирного университетского чемпионата по пляжным видам спорта, передает moldpres.md

Чемпионами мира стали Ион Берги в весовой категории до 70 кг, Габриел Ожог в категории до 80 кг - оба студенты Государственного университета Молдовы, а также Траян Кэпэцынэ в категории до 90 кг, студент Технического университета Молдовы.

По возвращении в страну наших спортсменов в аэропорту встретили члены семьи, друзья и коллеги.

«Поздравляем наших спортсменов с полученными результатами. Три золотые медали и первое место Республики Молдова демонстрируют талант, трудолюбие и настойчивость нашей молодежи», - отметил госсекретарь Министерства образования и исследований Серджиу Гурин.

Всемирный университетский чемпионат прошел в городе Фигейра-да-Фош в Португалии и собрал спортсменов из 31 страны.

Три молдавских спортсмена стали чемпионами мира по пляжной борьбе

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте