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logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 14:42
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В Молдове спортсмены и тренеры протестовали против новых правил финансирования спорта

Спортсмены и тренеры требуют пересмотреть постановление правительства, принятое 9 сентября, которое, по их мнению, создает неравные условия для спортсменов и тренеров, представляющих неолимпийские дисциплины.

В Молдове спортсмены и тренеры протестовали против новых правил финансирования спорта.
В Молдове спортсмены и тренеры протестовали против новых правил финансирования спорта.

Протестующие считают, что постановление правительства негативно скажется на развитии спорта в Молдове и что новые правила могут демотивировать спортсменов продолжать занятия и представлять Молдову на международных соревнованиях. По их мнению, спорт не должен делиться на результаты, которые заслуживают признания, и результаты, которые его не заслуживают, сообщает logos-press.md

Напомним, согласно новому механизму финансирования национальных спортивных федераций, федерации будут разделены на шесть категорий, а распределение средств будет зависеть не только от международных результатов, но и от специфики вида спорта, расходов на подготовку, деятельности федерации и количества зарегистрированных спортсменов.

Проект был принят правительством 9 сентября.  Как отметила генеральный секретарь министерства образования и исследований Галина Русу, «эти изменения представляют важный шаг к более ясной, справедливой и ориентированной на результат системе финансирования спорта»

«Мы хотим, чтобы государственные ресурсы направлялись туда, где они могут обеспечить наилучшие результаты для спорта Республики Молдова, поддерживая спортсменов и тренеров, представляющих нашу страну на международных соревнованиях», – заявила Русу.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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