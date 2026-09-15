В Молдове спортсмены и тренеры протестовали против новых правил финансирования спорта.

Спортсмены и тренеры требуют пересмотреть постановление правительства, принятое 9 сентября, которое, по их мнению, создает неравные условия для спортсменов и тренеров, представляющих неолимпийские дисциплины.

Протестующие считают, что постановление правительства негативно скажется на развитии спорта в Молдове и что новые правила могут демотивировать спортсменов продолжать занятия и представлять Молдову на международных соревнованиях. По их мнению, спорт не должен делиться на результаты, которые заслуживают признания, и результаты, которые его не заслуживают, сообщает logos-press.md

Напомним, согласно новому механизму финансирования национальных спортивных федераций, федерации будут разделены на шесть категорий, а распределение средств будет зависеть не только от международных результатов, но и от специфики вида спорта, расходов на подготовку, деятельности федерации и количества зарегистрированных спортсменов.

Проект был принят правительством 9 сентября. Как отметила генеральный секретарь министерства образования и исследований Галина Русу, «эти изменения представляют важный шаг к более ясной, справедливой и ориентированной на результат системе финансирования спорта»

«Мы хотим, чтобы государственные ресурсы направлялись туда, где они могут обеспечить наилучшие результаты для спорта Республики Молдова, поддерживая спортсменов и тренеров, представляющих нашу страну на международных соревнованиях», – заявила Русу.