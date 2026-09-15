В Молдове стартует Европейская неделя спорта.

По словам министра образования Дана Перчуна, для того чтобы быть активным, необязательно быть спортсменом высших достижений, а ходьба, бег, игры на свежем воздухе или семейный спорт могут стать полезной привычкой для всех. Программа охватит более 3,5 тысячи участников — от школьников и студентов до семей с детьми и пожилых людей, пишет rupor.md

Программа Европейской недели спорта 2026 года:

19 сентября — #BeChallenged Run, Кишинев. Старт недели дадут в лесопарке Рышкановки. Участников ждут инклюзивные забеги по адаптированным маршрутам, интерактивные активности, музыка и лотерея с призами.

20 сентября — #BeExplorer Orienteering и #BeVital Family Fest, Калараш. В Кодрах Кэлэраша около 200 детей и подростков займутся спортивным ориентированием при поддержке профильной федерации. Параллельно в зеленой зоне города пройдет семейный фестиваль с эстафетами, играми с мячом, волейболом, перетягиванием каната и командными состязаниями.

23 сентября — #BeAwake: Молдова начинает день в движении. В 08:15 сотрудники правительства выйдут на совместную зарядку перед зданием кабмина. К утренней разминке и упражнениям на мобильность также пригласили присоединиться госучреждения, школы, университеты и организации по всей стране.

25 сентября — European School Sport Day. Более 10 учебных заведений страны проведут для школьников эстафеты, командные игры, коллективные упражнения и мини-соревнования для продвижения спорта в учебной среде.

26 сентября — #BeTogether Street Sports, Кишинев. Парк «Долина роз» превратится в центр уличных видов спорта. В программе заявлены ролики, баскетбол 3х3, футбол, бадминтон и инклюзивные дисциплины. Профессиональные спортсмены проведут мастер-классы, а гостей ждут диджей, аниматоры, зоны развлечений и флешмоб #BeActive.

27 сентября — #BeInspired Art in Motion, Ниспорены. Закрытие недели пройдет в Ниспоренах. Дошкольники и подростки поучаствуют в играх и творческих активностях, а ключевым событием станет создание мурала #BeActive на территории спортивной школы, который останется напоминанием о важности активного образа жизни.

Как отмечают организаторы, вся серия событий призвана объединить жителей страны вокруг ценностей здорового образа жизни, сделать спорт привычной частью будней и укрепить связи внутри сообществ через совместную активность и движение.