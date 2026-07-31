"Шериф" в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с "Санкт-Галленом"

Определился соперник "Шерифа" по 3-му квалификационному раунду Лиги Конференций. Им должен был стать проигравший в паре "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Бенфика" (Португалия) в Лиге Европы.

"Шериф" в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с "Санкт-Галленом".