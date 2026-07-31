theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldfootball.com logomoldfootball
31 Июля 2026, 15:26
603
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

"Шериф" в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с "Санкт-Галленом"

Определился соперник "Шерифа" по 3-му квалификационному раунду Лиги Конференций. Им должен был стать проигравший в паре "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Бенфика" (Португалия) в Лиге Европы.

&#34;Шериф&#34; в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с &#34;Санкт-Галленом&#34;.
"Шериф" в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с "Санкт-Галленом".

Первая игра в Швейцарии завершилась победой хозяев 2:1, ответная - победой "Бенфики" со счетом 5:0, передает moldfootball.com

Таким образом, португальская команда прошла дальше, а "Санкт-Галлен" вылетел в Лигу Конференций и сыграет с "Шерифом". 

Первая игра состоится в Молдове 6 августа, ответная - 13 августа в Швейцарии.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
moldfootball.com logomoldfootball
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте