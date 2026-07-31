31 Июля 2026, 15:26
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"Шериф" в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с "Санкт-Галленом".
"Шериф" в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с "Санкт-Галленом"
Определился соперник "Шерифа" по 3-му квалификационному раунду Лиги Конференций. Им должен был стать проигравший в паре "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Бенфика" (Португалия) в Лиге Европы.
Первая игра в Швейцарии завершилась победой хозяев 2:1, ответная - победой "Бенфики" со счетом 5:0, передает moldfootball.com
Таким образом, португальская команда прошла дальше, а "Санкт-Галлен" вылетел в Лигу Конференций и сыграет с "Шерифом".
Первая игра состоится в Молдове 6 августа, ответная - 13 августа в Швейцарии.