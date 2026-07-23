Норвегия подаст жалобу на вмешательство Трампа в дело Балогуна на ЧМ-2026.

Глава Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс сообщила о намерении подать жалобу на отмену красной карточки форварду сборной США Фоларину Балогуну, которая была вынесена под влиянием президента США Дональда Трампа.

«Этот случай настолько серьезен и тревожен, что я надеюсь: он поможет людям перестать бояться поднимать подобные вопросы. Я вынесу этот вопрос на заседание правления нашей ассоциации, мы обсудим его и затем предпримем необходимые действия. На мой взгляд, этот эпизод должен стать предметом рассмотрения комитета по этике ФИФА», — заявила Клавенесс.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.