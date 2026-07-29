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29 Июля 2026, 15:59
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Неймар официально завершил карьеру в сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бразилии.

Неймар официально завершил карьеру в сборной Бразилии.
Неймар официально завершил карьеру в сборной Бразилии.

«Мое время в сборной подошло к концу. Я сотворил историю, я очень счастлив. Я вложил в это дело кровь и пот, я всегда сражался за желтую футболку, но я больше не хочу этого делать», — сказал Неймар.

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Источник
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