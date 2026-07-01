Молдаванин ростом 2,16 м выбран на драфте НХЛ клубом «Сан-Хосе».

Уроженец Молдовы Александр Карманов вошел в историю, став одним из самых высоких игроков, когда-либо выбранных на драфте НХЛ. Клуб «Сан-Хосе Шаркс» выбрал 17-летнего защитника в седьмом раунде драфта-2026 под общим 201-м номером.

Из не хоккейной Молдовы — к драфту главной хоккейной лиги мира

Карманов, чей рост составляет 216 сантиметров, привлек внимание скаутов не только своими уникальными физическими данными, но и прогрессом на льду, пишет logos-press.md

Хоккеист родился в Молдове, где возможности для профессионального развития в хоккее ограничены. Его путь к высокому уровню проходил через регулярные поездки за границу — семья возила Александра на тренировки и матчи в Румынию и Украину, чтобы он мог получать игровую практику.

Позже Карманов оказался в системе российского клуба «Витязь», а затем продолжил развитие в Северной Америке, выступая в юниорских лигах.

В «Сан-Хосе» видят потенциал долгосрочного проекта

Несмотря на необычные габариты — 216 см роста и 123 кг веса — специалисты отмечают не только размеры хоккеиста, но и его способность двигаться на льду.

Директор по скаутингу «Сан-Хосе» Крис Морхаус назвал Карманова игроком с большим потенциалом, подчеркнув его готовность работать над развитием. «Карманов — классный парень, он хочет много работать. Это невероятно долгосрочный проект», — заявил представитель клуба.

В хоккейной среде Карманова уже сравнивают со знаменитым словацким защитником Здено Харой, одним из самых высоких игроков в истории НХЛ. Однако специалисты отмечают, что молдавскому защитнику еще предстоит пройти долгий путь до возможного дебюта в главной лиге мира.

Выбор Карманова на драфте НХЛ стал редким событием для молдавского спорта. Страна традиционно не считается хоккейной державой и практически не имеет развитой инфраструктуры для подготовки игроков высокого уровня.