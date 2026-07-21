Лионель Месси завершает карьеру в национальной сборной Аргентины.

О его предстоящем уходе сообщил журналист Эрнан Кастильо в социальной сети X.

По данным источника, после поражения в финале чемпионата мира Месси обратился к игрокам в раздевалке.

Футболист произнёс «эмоциональную речь» и известил партнёров по команде, что этот матч стал для него последним в составе сборной. Испанцы обыграли аргентинцев со счётом 1:0 в дополнительное время.

В завершившемся турнире 39-летний нападающий записал на свой счёт восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Однако его рекорд по количеству голов на ЧМ побил француз Килиан Мбаппе. В активе Месси — победа на чемпионате мира 2022 года, олимпийское золото 2008 года и две победы на Кубке Америки 2021 и 2024 годов.