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21 Июля 2026, 15:29
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Лионель Месси завершает карьеру в национальной сборной Аргентины

О его предстоящем уходе сообщил журналист Эрнан Кастильо в социальной сети X.

Лионель Месси завершает карьеру в национальной сборной Аргентины.
Лионель Месси завершает карьеру в национальной сборной Аргентины.

По данным источника, после поражения в финале чемпионата мира Месси обратился к игрокам в раздевалке.

Футболист произнёс «эмоциональную речь» и известил партнёров по команде, что этот матч стал для него последним в составе сборной. Испанцы обыграли аргентинцев со счётом 1:0 в дополнительное время.

В завершившемся турнире 39-летний нападающий записал на свой счёт восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Однако его рекорд по количеству голов на ЧМ побил француз Килиан Мбаппе. В активе Месси — победа на чемпионате мира 2022 года, олимпийское золото 2008 года и две победы на Кубке Америки 2021 и 2024 годов.

Источник
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