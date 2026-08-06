Джанни Инфантино останется на посту главы ФИФА.

Глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино сохранит свой пост, несмотря на обрушившуюся в его адрес критику из-за плана по частичной приватизации международных турниров.

Такое решение было принято в среду, 5 августа, на экстренном совещании правления ФИФА в Рабате, сообщает dw.com

В опубликованном заявлении по итогам встречи говорится, что генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём и члены правления выразили поддержку Джанни Инфантино, оказавшемуся под сильным давлением. "Всегда есть чему учиться, и ФИФА продолжит совершенствовать свои процессы с учетом полученного опыта", - говорится в тексте.

Там также отмечается, что всем национальным и региональным футбольным организациям разослали письмо, в котором ФИФА приносит "искренние извинения" за допущенные ошибки и "обязуется не допустить подобного в будущем".

УЕФА: Руководство ФИФА утратило доверие

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил ФИФА в реализации "тайных схем", призвав "выявить виновных и привлечь их к ответственности". "Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи", - указали там.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций также заявили, что Инфантино не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний, включая необходимость прозрачной работы. "Подозрительная, заключенная за закрытыми дверями и неясная сделка, которую он вынашивал и пытался протащить, была далека от прозрачности", - подчеркнули в УЕФА.

План Инфантино продать часть прав на ЧМ

Джанни Инфантино заявил, что намерен продать доли в чемпионате мира по футболу и других турнирах частным инвесторам, включая, как сообщали СМИ, родственников зятя Трампа Джареда Кушнера. Инфантино утверждал, что это принесет футбольным ассоциациям в четыре раза больше доходов.

30 июля все 55 национальных ассоциаций УЕФА решили бойкотировать турниры ФИФА, если Инфантино реализует свой план. "Никто не имеет морального права продавать то, что находится у него лишь на ответственном хранении ради будущих поколений", - заявили в УЕФА. К европейской критике присоединилась и КОНКАКАФ - конфедерация, отвечающая за развитие футбола в Северной и Центральной Америке и странах Карибского бассейна (в нее входит 41 футбольная федерация).

1 августа Инфантино заявил, что ФИФА отказывается от плана частичной приватизации турниров. "Внимательно выслушав все точки зрения, мы поняли, что этот проект привел к разногласиям, которые - независимо от уровня поддержки - перестали отвечать изначально поставленной цели. Наша цель всегда заключалась - и будет заключаться - в объединении и развитии", - сказал он.