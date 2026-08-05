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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 20:45
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Принимавшие матчи ЧМ-2026 города США потребовали от ФИФА обещанных выплат

Одиннадцать американских городов, в которых проходили матчи чемпионата мира-2026, не получили выплаты, обещанные Международной федерацией футбола (ФИФА).

Принимавшие матчи ЧМ-2026 города США потребовали от ФИФА обещанных выплат.
Принимавшие матчи ЧМ-2026 города США потребовали от ФИФА обещанных выплат.

Речь идет о $1 млн на развитие инфраструктуры и социальные проекты для каждого города. Матчи ЧМ‑2026 в США принимали Сиэтл, Сан‑Франциско, Лос‑Анджелес, Даллас, Хьюстон, Канзас‑Сити, Атланта, Филадельфия, Нью‑Йорк/Нью‑Джерси, Майами и Бостон, передает nytimes.com

По словам четырех руководителей комитетов городов-организаторов, пожелавших сохранить анонимность, руководство ФИФА неоднократно заверяло их в готовности передать эти средства, но публичных заявлений организация на эту тему не делала, а деньги так и не выплатила.

Перед клубным чемпионатом мира 2025 года, который проходил в США, президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что ФИФА выделит по $1 млн каждому из 11 американских городов, принимавших матчи того турнира. Средства должны были пойти на строительство мини-площадок и поддержку социальных проектов.

После этого города, которые в 2026 году должны были принимать матчи чемпионата мира, спросили, получат ли они такой же взнос за более масштабную и затратную роль в проведении турнира. Им ответили утвердительно, но обещание выполнено не было.

Налогоплательщики США внесли огромный вклад в прямые и косвенные расходы на проведение ЧМ-2026, которые исчисляются миллиардами долларов и включают расходы на безопасность, транспорт и логистику. При этом ФИФА получала подавляющую часть доходов от продажи билетов, прав на трансляцию и спонсорства.

В качестве примера The Athletic приводит Канзас-Сити, где прошло шесть матчей ЧМ-2026, включая четвертьфинал Аргентина — Швейцария. Общественные инвестиции в проведение турнира в этом городе составили $86,8 млн. При этом за финансовый цикл 2023-2026 годов доходы ФИФА превысили $15 млрд, а операционный бюджет на проведение турнира составил около $2,7 млрд.

Два руководителя принимающих городов заявили The Athletic, что им сложно понять, почему ФИФА затягивает выплаты относительно небольших сумм городам, которые субсидировали турнир и помогали организации максимизировать прибыль.

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