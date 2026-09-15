Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке.

Кения и Германия были выбраны хозяевами следующих чемпионатов мира по легкой атлетике.

В 2029 году турнир пройдет в Найроби, а в 2031-м — в Мюнхене, сообщает nv.ua со ссылкой на worldathletics.org

Решение было принято Советом World Athletics на заседании в Будапеште. Таким образом, чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет на африканском континенте.

Соревнования в Найроби пройдут на стадионе «Касарани», который к тому времени должны полностью обновить. Перед чемпионатом мира он также примет Кубок африканских наций 2027 года.

Кения — одна из самых успешных стран мира в легкой атлетике. В истории чемпионатов мира она занимает второе место по количеству медалей, а на последнем чемпионате мира 2025 года в Токио завоевала семь золотых наград и 11 медалей в общей сложности.

Президент World Athletics Себастьян Коу назвал выбор Найроби историческим.

«Проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Африке станет историческим событием. Кения — одна из великих легкоатлетических держав. Этот вид спорта вплетен в саму ткань жизни страны», — сказал Коу.

Мюнхен примет чемпионат мира в 2031 году. Германия примет турнир впервые после Берлина-2009.

Ожидается, что соревнования снова пройдут в Олимпийском парке Мюнхена.

Ближайший чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Пекине 10−19 сентября 2027 года. Турниры в Найроби и Мюнхене также планируется провести в сентябре.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы 2026 года.