Аргентинский футболист устроил драку после финала ЧМ-2026 с Испанией.

После финального свистка в матче Испания — Аргентина (1:0) полузащитник аргентинцев Леандро Паредес атаковал защитника испанцев Эрика Гарсию и полузащитника Гави.

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с футболистами команды Испании после финала чемпионата мира-2026.

Испанцы в финальном матче, который прошел в Нью-Джерси, обыграли команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес (106-я минута).

Сразу после финального свистка матча на поле произошла потасовка. Паредес схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Игроков разняли партнеры по командам. Паредес получил прямую красную карточку.

Испанцы второй раз в истории стали победителями чемпионата мира. Ранее футболисты сборной выиграли ЧМ-2010, победив в финале Нидерланды со счетом 1:0.