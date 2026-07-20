theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
20 Июля 2026, 09:11
31 640
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Аргентинский футболист устроил драку после финала ЧМ-2026 с Испанией

После финального свистка в матче Испания — Аргентина (1:0) полузащитник аргентинцев Леандро Паредес атаковал защитника испанцев Эрика Гарсию и полузащитника Гави.

Аргентинский футболист устроил драку после финала ЧМ-2026 с Испанией.
Аргентинский футболист устроил драку после финала ЧМ-2026 с Испанией.

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с футболистами команды Испании после финала чемпионата мира-2026.

Испанцы в финальном матче, который прошел в Нью-Джерси, обыграли команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес (106-я минута).

Сразу после финального свистка матча на поле произошла потасовка. Паредес схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Игроков разняли партнеры по командам. Паредес получил прямую красную карточку.

Испанцы второй раз в истории стали победителями чемпионата мира. Ранее футболисты сборной выиграли ЧМ-2010, победив в финале Нидерланды со счетом 1:0.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте