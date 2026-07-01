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unimedia.info logounimedia
1 Июля 2026, 10:42
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Вице-примар Пелинии о водителе, сбившем полицейских: Не думаю, что он уснул за рулём

Вице-примар населённого пункта Пелиния, где проживал водитель, подозреваемый в аварии в Сынжерее, утверждает, что 51-летний мужчина возвращался из Кишинёва, где помогал сыну с ремонтом квартиры.

Вице-примар Пелинии о водителе, сбившем полицейских: Не думаю, что он уснул за рулём.
Вице-примар Пелинии о водителе, сбившем полицейских: Не думаю, что он уснул за рулём.

В беседе с Life Documentary он заявил, что не верит в версию о том, что водитель уснул за рулём, и предположил, что ему, скорее всего, стало плохо, пишет unimedia.info

По словам вице-примара, мужчина возвращался из Кишинёва не с частного мероприятия, а от сына, которому помогал делать ремонт в квартире. Он подчеркнул, что 51-летний водитель был ответственным человеком с безупречной репутацией. Ион Бэбэлэу не верит, что тот мог уснуть за рулём, и склоняется к версии о внезапном ухудшении самочувствия. По его информации, у водителя в последнее время были проблемы со здоровьем, и незадолго до трагедии он проходил курс медикаментозного лечения.

«У него не было никаких недостатков. Он был человеком замкнутым, спокойным. Он преподаватель в музыкальной школе, руководит ансамблями, работает с детьми. Возможно, в тот момент сказалось то, что в последнее время у него были проблемы с давлением. Коллега говорил мне, что он проходит лечение и принимает таблетки от давления.

По словам очевидцев, его достали из машины люди, которые остановились помочь, и он всё ещё был без сознания — он не понимал, что произошло», — рассказал Бэбэлэу.

Напомним, что 23 июня на трассе R6, в селе Григоровка Сынжерейского района, автомобиль сбил двух патрульных полицейских, когда находились на обочине во время службы. Позже оба скончались в больнице. Погибшим было 25 и 29 лет. По словам главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, водитель, вероятно, заснул за рулем.

Источник
unimedia.info logounimedia
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