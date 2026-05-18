Женщина из Фалешт, которую разыскивала полиция, найдена мертвой.

Сообщается, что она находилась в розыске с 16 мая.

По предварительным данным, при осмотре тела не идентифицировано видимых признаков насильственной смерти.

Полиция продолжает расследования для установления обстоятельств произошедшего.

Напомним, 14 мая 36-летняя женщина вышла из дома и направилась в сторону муниципия Бельцы. Полиция была оповещена в тот же день, немедленно были начаты все поисковые мероприятия.