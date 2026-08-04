В Винницкой области двое мужчин попытались прорваться на автомобиле в Молдову
В Украине жители Днепропетровской и Киевской областей попытались незаконно пересечь границу с Молдовой, протаранив инженерные заграждения на машине.
Об этом сообщают представители Могилев-Подольского пограничного отряда, уточняя, что при задержании правонарушители оказали сопротивление и травмировали военнослужащего, сообщает rupor.md
Инцидент произошел вблизи пограничной полосы, где нарушителей заметил пограничный наряд. Как рассказали в ведомстве, «на законное требование остановиться водитель лишь нажал на газ, пытаясь оторваться от преследования». Уходя от погони, мужчины доехали до лесного массива, бросили автомобиль и попытались скрыться пешком.
Во время задержания беглецы оказали сопротивление и нанесли сотруднику Госпогранслужбы телесные повреждения. Пострадавшему военнослужащему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
В отношении задержанных составили материалы об административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, им официально предъявили подозрение по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение легких или средней тяжести телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.