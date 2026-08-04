В Винницкой области двое мужчин попытались прорваться на автомобиле в Молдову.

В Украине жители Днепропетровской и Киевской областей попытались незаконно пересечь границу с Молдовой, протаранив инженерные заграждения на машине.

Об этом сообщают представители Могилев-Подольского пограничного отряда, уточняя, что при задержании правонарушители оказали сопротивление и травмировали военнослужащего, сообщает rupor.md

Инцидент произошел вблизи пограничной полосы, где нарушителей заметил пограничный наряд. Как рассказали в ведомстве, «на законное требование остановиться водитель лишь нажал на газ, пытаясь оторваться от преследования». Уходя от погони, мужчины доехали до лесного массива, бросили автомобиль и попытались скрыться пешком.

Во время задержания беглецы оказали сопротивление и нанесли сотруднику Госпогранслужбы телесные повреждения. Пострадавшему военнослужащему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении задержанных составили материалы об административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, им официально предъявили подозрение по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение легких или средней тяжести телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.