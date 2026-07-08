В Яловенском районе 23-летнего парня нашли застреленным в автомобиле.

Сегодня, около 13:00, в полицию Яловен поступило сообщение от прохожего о том, что в лесополосе у села Кэрбуна в автомобиле находится человек без признаков жизни.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 23-летнего молодого человека с огнестрельным ранением в голову. Автомобиль стоял заведённым, а оружие находилось в руках у мужчины.

Правоохранители установили, что оружие, из которого был произведён выстрел, принадлежит отцу погибшего и находилось у него на законных основаниях.

Полицейские изучили видеозаписи с автомобильного видеорегистратора и с точностью установили, что речь идет о самоубийстве.

Правоохранители начали расследование, чтобы установить причины и мотивы, побудившие молодого человека пойти на этот шаг.