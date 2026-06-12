В центре Кишинева столкнулись Mazda и автомобиль такси: пострадал один человек.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль Mazda и машина службы такси. В результате удара пострадал один человек. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

На место происшествия оперативно прибыли экипажи полиции, скорой помощи и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Причины ДТП и степень вины участников будут определены в ходе расследования.



