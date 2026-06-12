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12 Июня 2026, 11:42
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В центре Кишинева столкнулись Mazda и автомобиль такси: пострадал один человек

Вечером 11 июня, около 23:20, в центре Кишинева произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на пересечении улиц Василе Александри и Букурешть.

В центре Кишинева столкнулись Mazda и автомобиль такси: пострадал один человек.
В центре Кишинева столкнулись Mazda и автомобиль такси: пострадал один человек.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль Mazda и машина службы такси. В результате удара пострадал один человек. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

На место происшествия оперативно прибыли экипажи полиции, скорой помощи и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Причины ДТП и степень вины участников будут определены в ходе расследования.


Источник
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