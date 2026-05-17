Tesla раскрыла засекреченные ранее данные о ДТП с участием своих роботакси.

Согласно опубликованной информации, речь идет как минимум о двух авариях, произошедших в Остине, штат Техас, в моменты, когда управление автомобилями осуществляли удаленные операторы, передает media.az

Как сообщает TechCrunch, первый инцидент имел место в июле 2025 года. Система автономного вождения не смогла продолжить движение, и оператор, подключившийся дистанционно, допустил столкновение с металлическим забором. Второй случай зафиксирован в январе 2026 года, когда роботакси на скорости около 14 км/ч врезалось во временное строительное ограждение, повредив кузов и шину. В обоих эпизодах в салоне находился сотрудник компании, однако пассажиров не было.

Обновленная база данных NHTSA теперь содержит сведения о 17 происшествиях с участием сети роботакси Tesla, запущенной в прошлом году. В большинстве случаев автомобили компании становились объектом столкновений со стороны других участников движения. Среди зарегистрированных эпизодов также отмечены незначительные повреждения зеркал и случай, когда система задела выбежавшую на дорогу собаку.

По сравнению с конкурентами Waymo и Zoox, у Tesla количество зарегистрированных аварий меньше, что связано с ограниченными масштабами таксопарка. Как ранее отметил глава компании Илон Маск, приоритетом остается обеспечение полной безопасности, поэтому темпы расширения сети роботакси намеренно сдерживаются.