Проливные дожди затопили дороги и домохозяйства в Сынжерейском районе.

По данным полиции, движение затруднено на участке дороги между населенными пунктами Пепены и Балашешты, где скопившаяся на проезжей части вода затрудняет движение, передает ziua.md

Водителям настоятельно рекомендуется избегать этого участка и выбирать альтернативные маршруты до тех пор, пока вода не спадет и не восстановится нормальное движение.

В самой коммуне Пепены из-за ливней также затоплены дороги и домохозяйства.

Тем временем метеорологическая ситуация начинает улучшаться. Метеорологическое управление понизило уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях с оранжевого до желтого для нескольких районов на севере и юге страны. Предупреждение остается в силе до 21:00.

Метеорологи по-прежнему прогнозируют значительные осадки, с накоплением 15–49 литров на квадратный метр. В отдельных районах возможны град и усиление ветра.