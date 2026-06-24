В Сынжерейском районе произошло ДТП: загорелась автоцистерна.

Вблизи коммуны Копэчень произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны и двух других транспортных средств.

Правоохранители сообщают, что после столкновения автоцистерну охватило пламя.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые работают над тушением пожара и обеспечением безопасности территории.

Правоохранителям сообщили о возгорании автоцистерны, перевозившей топливо по трассе R 6. Позже двое водителей проигнорировали ограничения, введенные на этой трассе, и попытались проехать сквозь густой дым, в результате чего их автомобили, Renault и Toyota, столкнулись.

Оба водителя и двое пассажиров были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель автоцистерны не пострадал.

Движение на трассе было заблокировано, компетентные органы устраняют последствия пожара и документируют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



