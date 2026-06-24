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Point.md logoPoint
24 Июня 2026, 14:48
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В Сынжерейском районе произошло ДТП: загорелась автоцистерна

Вблизи коммуны Копэчень произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны и двух других транспортных средств.

В Сынжерейском районе произошло ДТП: загорелась автоцистерна.
В Сынжерейском районе произошло ДТП: загорелась автоцистерна.

Правоохранители сообщают, что после столкновения автоцистерну охватило пламя. 

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые работают над тушением пожара и обеспечением безопасности территории.

Правоохранителям сообщили о возгорании автоцистерны, перевозившей топливо по трассе R 6. Позже двое водителей проигнорировали ограничения, введенные на этой трассе, и попытались проехать сквозь густой дым, в результате чего их автомобили, Renault и Toyota, столкнулись.

Оба водителя и двое пассажиров были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель автоцистерны не пострадал.

Движение на трассе было заблокировано, компетентные органы устраняют последствия пожара и документируют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


Источник
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