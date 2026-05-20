В Сынжерейском районе в квартире обнаружено тело 26-летнего мужчины.

Об этом сообщают источники pulsmedia.md

По предварительной информации, речь идет о 26-летнем мужчине, родом из Моара де Пятрэ Дрокиевского района.

Предположительно, молодой человек проводил ремонт в квартире, но сегодня он был найден повешенным. На место происшествия была вызвана полиция, а также судебно-медицинский эксперт.

Последний не обнаружил на теле признаков насильственной смерти, за исключением следов удушения, что позволяет правоохранительным органам предположить, что это было самоубийство.

Возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины, побудившие молодого человека к этому отчаянному поступку.