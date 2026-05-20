theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
pulsmedia
20 Мая 2026, 17:03
9 916
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Сынжерейском районе в квартире обнаружено тело 26-летнего мужчины

Инцидент произошел сегодня, 20 мая, около 14:15, в городе Бируинца.

В Сынжерейском районе в квартире обнаружено тело 26-летнего мужчины.
В Сынжерейском районе в квартире обнаружено тело 26-летнего мужчины.

Об этом сообщают источники pulsmedia.md

По предварительной информации, речь идет о 26-летнем мужчине, родом из Моара де Пятрэ Дрокиевского района.

Предположительно, молодой человек проводил ремонт в квартире, но сегодня он был найден повешенным. На место происшествия была вызвана полиция, а также судебно-медицинский эксперт.

Последний не обнаружил на теле признаков насильственной смерти, за исключением следов удушения, что позволяет правоохранительным органам предположить, что это было самоубийство.

Возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины, побудившие молодого человека к этому отчаянному поступку.

Источник
pulsmedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте