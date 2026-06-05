В селе Сагайдак мужчина до смерти избил свою пожилую мать.

Трагедия произошла вечером 4 июня во время бытового конфликта после совместного распития алкоголя. По предварительным выводам судмедэксперта, пожилая женщина умерла от множественных тяжелых телесных повреждений, полученных во время избиения. Подозреваемый, который ранее уже был судим, задержан на 72 часа, против него возбуждено уголовное дело за умышленное убийство члена семьи, передает rupor.md

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 20 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Расследование продолжается для выяснения всех деталей преступления.