В Резине задержали объявленного в международный розыск гражданина Украины

В городе Резина сотрудники Северного регионального управления Генерального инспектората по миграции (IGM) задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в торговле людьми.

В Резине задержали объявленного в международный розыск гражданина Украины.