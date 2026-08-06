6 Августа 2026, 10:48
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В Резине задержали объявленного в международный розыск гражданина Украины.
В Резине задержали объявленного в международный розыск гражданина Украины
В городе Резина сотрудники Северного регионального управления Генерального инспектората по миграции (IGM) задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в торговле людьми.
Как сообщили в ведомстве, операция прошла 5 августа в результате специальных оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину разыскивали по запросу компетентных органов Украины.
После задержания подозреваемого передали органу уголовного преследования для избрания меры пресечения в виде ареста.
О случившемся также уведомили Генеральную прокуратуру, которая займется дальнейшими процедурами, предусмотренными законодательством.