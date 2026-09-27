27 Сентября 2026, 19:58
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В Ниспоренах автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину.
В Ниспоренах автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину
22-летний молодой человек, находившийся за рулём автомобиля FIAT на иностранных номерах сбил 66-летнего мужчину, находившегося на проезжей части возле бордюра.
По данным полиции, трагедия произошла вечером 27 сентября на улице Дачия в городе Ниспорены. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
Водитель был проверен на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.