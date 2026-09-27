В Ниспоренах автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину

22-летний молодой человек, находившийся за рулём автомобиля FIAT на иностранных номерах сбил 66-летнего мужчину, находившегося на проезжей части возле бордюра.

В Ниспоренах автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину.