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politia.md logopolitia
27 Сентября 2026, 19:58
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В Ниспоренах автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину

22-летний молодой человек, находившийся за рулём автомобиля FIAT на иностранных номерах сбил 66-летнего мужчину, находившегося на проезжей части возле бордюра.

В Ниспоренах автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину.
В Ниспоренах автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину.

По данным полиции, трагедия произошла вечером 27 сентября на улице Дачия в городе Ниспорены. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Водитель был проверен на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Источник
politia.md logopolitia
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