theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
31 Июля 2026, 18:09
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове оштрафовали мотоциклиста, который едва не сбил пешеходов

Полиция оштрафовала 39-летнего мотоциклиста, который не уступил дорогу пешеходам на улице Албишоара в Кишиневе.

В Молдове оштрафовали мотоциклиста, который едва не сбил пешеходов.
В Молдове оштрафовали мотоциклиста, который едва не сбил пешеходов.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, проверку начали после того, как в социальных сетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мотоциклист не пропустил пешеходов, переходивших дорогу по правилам, и едва не сбил их.

Инцидент произошел 28 июля. Полицейским удалось установить личность водителя. Его привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации.

В НИОБ напомнили водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам, поскольку они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте