В Молдове оштрафовали мотоциклиста, который едва не сбил пешеходов.

Полиция оштрафовала 39-летнего мотоциклиста, который не уступил дорогу пешеходам на улице Албишоара в Кишиневе.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, проверку начали после того, как в социальных сетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мотоциклист не пропустил пешеходов, переходивших дорогу по правилам, и едва не сбил их.

Инцидент произошел 28 июля. Полицейским удалось установить личность водителя. Его привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации.

В НИОБ напомнили водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам, поскольку они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.