В Молдове изъяли запрещенные препараты для косметологии на 3 млн леев.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в ряде медицинских центров, салонов красоты, у физических и юридических лиц, проходящих по делу о незаконной продаже продукции, используемой в эстетических процедурах.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты крупные партии лекарственных препаратов без документов, подтверждающих их законное происхождение. Среди них — запрещенные в Республике Молдова препараты на основе ботулинического токсина, а также средства на основе экзосом человеческого и животного происхождения, запрещенные как в Республике Молдова, так и в Европейском союзе, передает politia.md

Предварительная стоимость изъятой с нелегального рынка продукции превышает 3 млн леев.

Кроме того, были изъяты неучтенные денежные средства на сумму более 2 млн леев, черновые записи, документы, указывающие на ведение двойной бухгалтерии, а также электронные устройства, содержащие переписку, имеющую значение для расследования.

По данным следствия, продукция предположительно продавалась и использовалась в салонах и центрах красоты в Кишиневе и других населенных пунктах страны.

Также были выявлены несколько мест оказания косметологических услуг, не имевших необходимых разрешительных документов для проведения соответствующих медицинских и эстетических процедур.

Полиция предупреждает, что использование запрещенных, неавторизованных препаратов или продукции сомнительного происхождения может представлять серьезную угрозу для здоровья, вызывать побочные реакции и тяжелые осложнения.

Изъятая продукция и имущество будут направлены на специализированные экспертизы. Расследование продолжается с целью установить всю цепочку импорта, распространения и продажи продукции, происхождение денежных средств, а также всех причастных лиц.

Согласно законодательству, любое лицо считается невиновным до вступления в силу окончательного решения суда.