22 Сентября 2026, 14:16
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Полиция опубликовала видео с обыска и задержания блогера Некоглая.
Полиция опубликовала видео с обыска и задержания блогера Некоглая
Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований проводят расследование противоправной деятельности 25-летнего мужчины и его 21-летней сожительницы.
Их подозревают в пропаганде употребления и продаже наркотиков через социальные сети.
По данным полиции, пара управляла аккаунтами с многомиллионной аудиторией, через которые, предположительно, пропагандировала употребление наркотиков, а в некоторых случаях продавала наркотические вещества.
Во время обысков в арендованном подозреваемыми помещении, а также по месту жительства предполагаемого потребителя наркотиков полицейские изъяли марихуану, гашиш, мефедрон, электронные весы и телефоны.
Суд поместил обоих под предварительный арест на 30 суток.