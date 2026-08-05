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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 15:12
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В Молдове "инвестор" повелся на уловки мошенников и потерял 600 000 леев

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Вместе с тем за этот же период были заявлены еще два случая мошенничества, совершенного ранее. Общий ущерб превысил один миллион леев.

В Молдове &#34;инвестор&#34; повелся на уловки мошенников и потерял 600 000 леев.
В Молдове "инвестор" повелся на уловки мошенников и потерял 600 000 леев.

Злоумышленники связывались с жертвами через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также через инвестиционные платформы, представляясь финансовыми консультантами и обещая высокий доход от вложений в криптовалюты и другие финансовые инструменты.

Потерпевших убеждали неоднократно переводить деньги на счета, указанные мошенниками, используя личные сбережения, банковские кредиты или займы. В этих случаях использовались платформы, созданные исключительно для обмана и хищения денежных средств инвесторов.

В одном из случаев потерпевшего убедили в период с 12 мая по 16 июля 2026 года инвестировать средства через фиктивную платформу. Он неоднократно переводил деньги, рассчитывая на высокую прибыль. После того как вывести средства не удалось, потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 600 тысяч леев.

В то же время за этот же период удалось предотвратить 58 попыток мошенничества. Благодаря бдительности и своевременной реакции граждан злоумышленникам не удалось причинить ущерб.

Полиция вновь призывает граждан проявлять максимальную осторожность в отношении инвестиционных предложений, поступающих по телефону или через интернет, и не переводить деньги незнакомым людям.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру 112.

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