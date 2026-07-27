В Комрате задержали мужчину, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля полиции.

Операцию по задержанию провели сотрудники управления полиции АТО Гагаузия, инспектората расследований, инспектората общественной безопасности, а также Центра техническо-криминалистических исследований и судебных экспертиз.

Инцидент произошел вчера утром, 26 июля, на одной из улиц Комрата. В результате пожара служебный автомобиль полиции получил значительные повреждения.

После проведения специальных следственных мероприятий личность подозреваемого удалось установить. В настоящее время он находится под контролем полиции, после чего его должны задержать на 72 часа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об особо тяжком хулиганстве.

Кроме того, мужчина уже проходит фигурантом еще по трем уголовным делам, которые находятся на рассмотрении суда. Речь идет о вождении автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, краже в особо крупном размере, а также угрозах или насилии в отношении должностного лица.

Расследование продолжается.



