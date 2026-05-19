19 Мая 2026, 19:20
7 126
Колледж в Комрате назван имением Эрдогана

Правительство готовится утвердить создание Молдавско-турецкого колледжа имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Комрате на основе двустороннего сотрудничества между Молдовой и Турцией в сфере профессионально-технического образования.

Соответствующий проект был рассмотрен на заседании генеральных секретарей, пишет logos-pres.md

Новое учреждение будет готовить специалистов в технических областях, востребованных на рынке труда, таких как компьютерные сети, программирование и тестирование программного обеспечения, электромеханика и электроника. По словам властей, колледж будет способствовать развитию профессионально-технического образования на юге страны и расширению доступа молодежи из АТО Гагаузия к современному и конкурентоспособному обучению.

Министерство образования и исследований обеспечит назначение временно исполняющего обязанности директора, утверждение плана приема и функционирование учреждения до аккредитации учебных программ. В первый год планируется принять около 60 учащихся.

Проект также предусматривает включение колледжа в перечень профессионально-технических учебных заведений, подведомственных Министерству образования и исследований.

Власти заявляют, что новый колледж получит модернизированную инфраструктуру и передовые образовательные практики, заимствованные из Турецкой Республики в рамках сотрудничества между двумя государствами.

Напомним, строительство колледжа было начато ещё в 2021 по инициативе тогдашнего башкана Ирины Влах и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник
logos.press.md
