Колледж в Комрате назван имением Эрдогана
Правительство готовится утвердить создание Молдавско-турецкого колледжа имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Комрате на основе двустороннего сотрудничества между Молдовой и Турцией в сфере профессионально-технического образования.
Соответствующий проект был рассмотрен на заседании генеральных секретарей, пишет logos-pres.md
Новое учреждение будет готовить специалистов в технических областях, востребованных на рынке труда, таких как компьютерные сети, программирование и тестирование программного обеспечения, электромеханика и электроника. По словам властей, колледж будет способствовать развитию профессионально-технического образования на юге страны и расширению доступа молодежи из АТО Гагаузия к современному и конкурентоспособному обучению.
Министерство образования и исследований обеспечит назначение временно исполняющего обязанности директора, утверждение плана приема и функционирование учреждения до аккредитации учебных программ. В первый год планируется принять около 60 учащихся.
Проект также предусматривает включение колледжа в перечень профессионально-технических учебных заведений, подведомственных Министерству образования и исследований.
Власти заявляют, что новый колледж получит модернизированную инфраструктуру и передовые образовательные практики, заимствованные из Турецкой Республики в рамках сотрудничества между двумя государствами.
Напомним, строительство колледжа было начато ещё в 2021 по инициативе тогдашнего башкана Ирины Влах и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.