Колледж в Комрате назван имением Эрдогана.

Новое учреждение будет готовить специалистов в технических областях, востребованных на рынке труда, таких как компьютерные сети, программирование и тестирование программного обеспечения, электромеханика и электроника. По словам властей, колледж будет способствовать развитию профессионально-технического образования на юге страны и расширению доступа молодежи из АТО Гагаузия к современному и конкурентоспособному обучению.

Министерство образования и исследований обеспечит назначение временно исполняющего обязанности директора, утверждение плана приема и функционирование учреждения до аккредитации учебных программ. В первый год планируется принять около 60 учащихся.

Проект также предусматривает включение колледжа в перечень профессионально-технических учебных заведений, подведомственных Министерству образования и исследований.

Власти заявляют, что новый колледж получит модернизированную инфраструктуру и передовые образовательные практики, заимствованные из Турецкой Республики в рамках сотрудничества между двумя государствами.

Напомним, строительство колледжа было начато ещё в 2021 по инициативе тогдашнего башкана Ирины Влах и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.