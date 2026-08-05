В Кишинёве после ДТП погиб мотоциклист, водитель Opel задержан.

По предварительным данным, 20-летний водитель Opel при обстоятельствах, которые ещё предстоит установить, столкнулся с мотоциклом, которым управлял 25-летний мужчина.

От удара мотоцикл отбросило на полосу встречного движения, где он по касательной столкнулся с Toyota. После этого автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

Мотоциклист был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он скончался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водитель Opel задержан, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции уточнили, что информация носит предварительный характер и может быть скорректирована по мере проведения расследования.