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5 Августа 2026, 12:26
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В Кишинёве после ДТП погиб мотоциклист: водитель Opel задержан

Полиция Кишинёва расследует обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 4 августа на улице Гренобля.

В Кишинёве после ДТП погиб мотоциклист, водитель Opel задержан.
В Кишинёве после ДТП погиб мотоциклист, водитель Opel задержан.

По предварительным данным, 20-летний водитель Opel при обстоятельствах, которые ещё предстоит установить, столкнулся с мотоциклом, которым управлял 25-летний мужчина.

От удара мотоцикл отбросило на полосу встречного движения, где он по касательной столкнулся с Toyota. После этого автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

Мотоциклист был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он скончался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водитель Opel задержан, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции уточнили, что информация носит предварительный характер и может быть скорректирована по мере проведения расследования.

В Кишинёве после ДТП погиб мотоциклист: водитель Opel задержан

В Кишинёве после ДТП погиб мотоциклист: водитель Opel задержан

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