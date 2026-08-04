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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 08:09
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Два человека погибли в ДТП с автобусом, следовавшим из Болгарии в Бельцы

Минувшей ночью полиция Оргеева выехала на место тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе R-6 Кишинев — Оргеев — Бельцы.

Два человека погибли в ДТП с автобусом, следовавшим из Болгарии в Бельцы.
Два человека погибли в ДТП с автобусом, следовавшим из Болгарии в Бельцы.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser по пока неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автобусом Setra, следовавшим по маршруту Болгария — Бельцы. В салоне автобуса находился 21 пассажир.

В результате столкновения водитель Toyota и его 35-летний пассажир погибли на месте.

56-летний водитель автобуса был доставлен в Оргеевскую районную больницу в тяжелом состоянии. Также для медицинского обследования госпитализированы две пассажирки автобуса в возрасте 43 и 18 лет.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.


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