Два человека погибли в ДТП с автобусом, следовавшим из Болгарии в Бельцы.

Минувшей ночью полиция Оргеева выехала на место тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе R-6 Кишинев — Оргеев — Бельцы.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser по пока неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автобусом Setra, следовавшим по маршруту Болгария — Бельцы. В салоне автобуса находился 21 пассажир.

В результате столкновения водитель Toyota и его 35-летний пассажир погибли на месте.

56-летний водитель автобуса был доставлен в Оргеевскую районную больницу в тяжелом состоянии. Также для медицинского обследования госпитализированы две пассажирки автобуса в возрасте 43 и 18 лет.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.



