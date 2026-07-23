В Кишиневе турагентство обмануло клиентов почти на миллион леев.

В столице расследуют серию мошенничеств, в результате которых граждане потеряли около одного миллиона леев.

Несколько семей полностью оплатили путевки, однако туристическая фирма не предоставила им забронированный отдых, сообщает полиция сектора Рышкановка, передает rupor.md

Правоохранители начали следствие после того, как обманутые клиенты обратились с заявлениями в полицию. В ходе расследования полицейские задержали 25-летнюю основательницу и администратора компании на 72 часа.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Согласно законодательству, за совершение этого преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. В настоящее время следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств, выявления других возможных жертв и возмещения причиненного ущерба.

До вынесения окончательного решения суда подозреваемая пользуется презумпцией невиновности.