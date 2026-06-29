Женщина погибла, упав с 10-го этажа в Кишиневе.

57-летняя женщина погибла после падения с верхнего этажа жилого дома в Кишиневе. Инцидент произошел на бульваре Мирчи чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы.

Женщину, лежавшую на земле, обнаружила прохожая, которая вызвала полицию и скорую помощь. Однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть, передает pulsmedia.md

По предварительным данным полиции, женщина по неосторожности упала с 10-го этажа жилого дома.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.