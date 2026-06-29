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pulsmedia
29 Июня 2026, 18:00
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Женщина погибла, упав с 10-го этажа в Кишиневе

57-летняя женщина погибла после падения с верхнего этажа жилого дома в Кишиневе. Инцидент произошел на бульваре Мирчи чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы.

Женщина погибла, упав с 10-го этажа в Кишиневе.
Женщина погибла, упав с 10-го этажа в Кишиневе.

Женщину, лежавшую на земле, обнаружила прохожая, которая вызвала полицию и скорую помощь. Однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть, передает pulsmedia.md

По предварительным данным полиции, женщина по неосторожности упала с 10-го этажа жилого дома.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Источник
pulsmedia
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