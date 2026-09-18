В Кишиневе задержали подозреваемого в краже телефона за 17 000 леев.

33-летний житель Кишинева находится под следствием по подозрению в совершении грабежа.

Согласно собранным доказательствам, мужчина якобы открыто выхватил мобильный телефон из рук девушки на одной из улиц сектора, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Своими действиями подозреваемый причинил потерпевшей материальный ущерб, оцениваемый примерно в 17 000 леев.

В результате специальных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины и задержали его на 72 часа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Согласно действующему законодательству, в случае признания виновным ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, а также принимают меры для возвращения похищенного имущества.