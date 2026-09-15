В столице задержали пару, подозреваемую в серии квартирных краж.

Двое сожителей задержаны сотрудниками полиции сектора Ботаника и Управления полиции Кишинёва и находятся под следствием. Их подозревают в совершении серии квартирных краж.

По данным следствия, они действовали сообща: мужчина проникал в квартиры, взламывая замки, а женщина следила за обстановкой снаружи. Чтобы избежать опознания, после совершения краж они переодевались и меняли внешность.

В ходе обысков в арендованном ими жилье полицейские изъяли предметы и инструменты, которые предположительно использовались при совершении преступлений, а также другие вещи, имеющие значение для уголовного дела.

Подозреваемых задержали на 72 часа.

Полиция продолжает следственные мероприятия для полного документирования преступной деятельности подозреваемых, установления всех обстоятельств и проверки их причастности к другим аналогичным случаям.

Полиция напоминает гражданам о необходимости обеспечивать безопасность своих жилищ и незамедлительно звонить по номеру 112, если они заметят подозрительных лиц или подозрительную активность возле жилых домов.